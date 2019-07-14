Легковушку разорвало и разбросало по дороге: показали кадры смертельного ДТП

Фото: hk.npu.gov.ua

14 июля около 2:00 на просп. Московском в Харькове в смертельном столкновении сошлись "ВАЗ" и BMW.

В результате удара ВАЗ буквально разорвало на части. 1 человек погиб, еще 1 в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водителяь ВАЗ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался. Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство.

Во Львове произошла смертельная авария. 21-летняя водитель Mercedes-Benz свалила электроопору, врезалась в дерево и погибла. Ее 21-летнего пассажира забрали в больницу.