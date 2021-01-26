Легковушку на мокром асфальте выбросило с дороги: кадры смертельной аварии

В Одессе 40-летний водитель легковушки на мокром асфальте влетел в дерево и погиб.

Авария произошла на ул. Богдана Хмельницкого утром 26 января. Водитель автомобиля Toyota превысил скорость, не справился с управлением и слетел с дороги, сообщили в патрульной полиции Одессы.

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Погибшего мужчину спасатели "вырезали" из покореженной машины.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют.

В Донецкой области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом. Авария произошла 24 января в Краматорске на ул. Конрада Гампера. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало.