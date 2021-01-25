Легковушку разорвало после столкновения с деревом - водитель не выжил

В Донецкой области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом.

Авария произошла 24 января в Краматорске на ул. Конрада Гампера, пишет "Depo.Донбас". Удар был такой силы, что автомобиль разорвало.

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Фото: dn.depo.ua

Водителя из салона извлекали спасатели. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют.

21 января в Киеве на просп. Степана Бандеры Mitsubishi вылетел с дороги против движения и левым бортом врезался в столб. Удар пришелся на водительскую дверь.