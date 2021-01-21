Mitsubishi развернуло и выбросило с дороги в столб: кадры жуткой аварии

21 января в Киеве на просп. Степана Бандеры Mitsubishi вылетел с дороги против движения и левым бортом врезался в столб.

Удар пришелся на водительскую дверь, пишет dtp.kiev.ua. Искалеченного и без сознания водителя вытащили спасатели. Его в критическом состоянии забрали в больницу.

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Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Известно, что в аварии было повреждено еще 2 автомобиля - автобус "Богдан" и Toyota Prius.

После столкновения Mitsubishi со столбом от машины что-то отлетело на проезжую часть и ударило в переднее правое крыло Toyota Prius, пишут "Вартові еспресо".

На месте ДТП работали полицейские.

Во вторник, 19 января, на ул. Генерала Алмазова в Киеве произошла очередная ДТП с участием пешехода. Автомобиль Mitsubishi сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе.