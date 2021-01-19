Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда

 
Ексклюзивы
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 144
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 477
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 333
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 648
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1350
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 963
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 432
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
4 Просмотров: 909
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 819
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
3
3
20
3
Обещанных 3 станций метро в Киеве не будет
Обещанных 3 станций метро в Киеве не будет
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
Крошечные ежи замерзали на столичной улице
Крошечные ежи замерзали на столичной улице
Видео
Все видео
Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда
Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда
СБУ поймала полицейского с $10 тыс. взятки
СБУ поймала полицейского с $10 тыс. взятки
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
Водитель маршрутки сбил пешехода: видео смертельного ДТП
Hyundai закрутило на оживленном перекрестке: видео аварии
Hyundai закрутило на оживленном перекрестке: видео аварии
Кличко показал, как "плавят" снег в Киеве
Кличко показал, как "плавят" снег в Киеве
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 135
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3699
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2088
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6597
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 648
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 17:15

Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда

  Комментировать
Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда
В Киеве на пешеходном переходе водитель наехал на женщину. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 19 января, на ул. Генерала Алмазова в Киеве произошла очередная ДТП с участием пешехода.

Автомобиль Mitsubishi сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщила патрульная полиция города.

"Гражданку госпитализировали в медицинское учреждение, патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине

Роковым для мужчины стал переход на ул. Алма-Атинская в Киеве. Маршрутное такси сбило его насмерть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Американцы начали производить первые дизельные двигатели

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Начался суд над правозащитниками

Вышел первый номер украиноязычного сатирического журнала

Украина подписала газовые соглашения с РФ

Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью

Появилась первая неоновая вывеска

Правительство возглавила дочь премьер-министра

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 35409
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 22437
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 9009
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 7578
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 5481
Новости Киева
Обещанных 3 станций метро в Киеве не будет
Обещанных 3 станций метро в Киеве не будет
3
 Просмотров: 342
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
3
 Просмотров: 531
Названа причина смерти 37-летнего индуса-дворника
Названа причина смерти 37-летнего индуса-дворника Просмотров: 540
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
Водитель без прав катался по Киеву в набитой наркотиками и оружием машине
3
 Просмотров: 882
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
Киевляне в ледяных водоемах празднуют Крещение. Нырнул в прорубь и Кличко
20
 Просмотров: 4050
Больше всего комментируют
4
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
2
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
Голосов: 6538
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть