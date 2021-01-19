Пешехода выбросило на капот Mitsubishi в результате наезда

В Киеве на пешеходном переходе водитель наехал на женщину. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 19 января, на ул. Генерала Алмазова в Киеве произошла очередная ДТП с участием пешехода.

Автомобиль Mitsubishi сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, сообщила патрульная полиция города.

"Гражданку госпитализировали в медицинское учреждение, патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

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Роковым для мужчины стал переход на ул. Алма-Атинская в Киеве. Маршрутное такси сбило его насмерть.