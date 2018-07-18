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среда, 18 июля 2018 12:42

Легковушка вылетела на встречку и спровоцировала смертельное ДТП

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18 июля около 6:00 на улице Саперно-Слободской в Киеве произошла смертельная авария. Там Mercedes столкнулся с Daewoo Lanos. В результате два человека погибли, еще двое с травмами в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"28-летний водитель Mercedes, двигаясь со стороны проспекта Бажана, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия. Водителя и пассажирку иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу", - сообщают правоохранители.

Автор: kyiv.npu.gov.ua
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Автор: kyiv.npu.gov.ua
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По факту ДТП следователи начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Виновному грозит до 10 лет тюрьмы.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатья на два месяца арестовал главу Перечинской райгосадминистрации 42-летнего Виктора Олефира. Он задавил джипом двух женщин

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Дата
18
июля

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