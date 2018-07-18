Легковушка вылетела на встречку и спровоцировала смертельное ДТП

18 июля около 6:00 на улице Саперно-Слободской в Киеве произошла смертельная авария. Там Mercedes столкнулся с Daewoo Lanos. В результате два человека погибли, еще двое с травмами в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"28-летний водитель Mercedes, двигаясь со стороны проспекта Бажана, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия. Водителя и пассажирку иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу", - сообщают правоохранители.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве Mercedes выехал на встречку и влетел в Lanos: двое погибших

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Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве Mercedes выехал на встречку и влетел в Lanos: двое погибших

По факту ДТП следователи начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Виновному грозит до 10 лет тюрьмы.

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