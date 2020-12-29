Легковик после ДТП снес женщину, которая стояла на тротуаре. Она не выжила

На Ивано-Франковщине легковик после ДТП сбил насмерть женщину.

Авария произошла 28 декабря около 11:00 в селе Татаров Яремчанского городского совета. Легковушка отлетела на женщину, когда она стояла на тротуаре, сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Фото: facebook.com/frankivsk.police

"Водитель автомобиля Lexus, двигаясь по автодороге соединением Мукачево-Львов в направлении села Микуличин, пересек сплошную линию дорожной разметки и осуществлял поворот налево для заезда на территорию АЗС. А позади него в том же направлении двигался водитель автомобиля Subaru, который совершал обгон транспортных средств. В результате нарушений произошло столкновение автомобилей. Во время столкновения Subaru отбросило на тротуарную дорожку, где он совершил наезд на женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре ", - сказано в сообщении.

Погибшей женщине было 56 лет. Она жительница Ворохты. 37-летнего водителя и 30-летнюю пассажирку Subaru забрали в больницу. Они жители Киева.

Обстоятельства аварии будут выяснять полицейские. В ходе досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

На Львовщине в результате столкновения легковушки, автобуса и грузовика погиб мужчина. Авария произошла 28 декабря в Жолковском районе. Погибшему водителю Ford было 30 лет.