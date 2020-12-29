Ford протаранил грузовик и отлетел в рейсовый автобус - водитель не выжил

На Львовщине в результате столкновения легковушки, автобуса и грузовика погиб мужчина.

Авария произошла 28 декабря около 19:40 в Жолковском районе. Погибшему водителю Ford было 30 лет, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: lv.dsns.gov.ua

"Водитель автомобиля" Форд Фиеста ", 30-летний житель города Червоноград, совершил столкновение с грузовым автомобилем" Урал "под управлением 55-летнего жителя района, который двигался перед ним. От удара легковушка выехала на полосу встречного движения, где с ним столкнулся маршрутный автобус "БАЗ", которым управлял местный житель в возрасте 56 лет ", - сказано в сообщении.

Двое пассажиров автобуса возрасте 20 и 21 года получили телесные повреждения.

В пресс службе ГУ ДСНС Львовской области сообщили, что в момент столкновения в пассажирском автобусе находилось 8 пассажиров. Погибшего водителя легковушки из автомобиля "вырезали" специальными инструментами.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических инструментов и средств для удаления стекла проводились работы по деблокированию тела погибшего из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.

В Олешковском районе Херсонской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте. Еще двое людей, среди них несовершеннолетняя, травмированы.