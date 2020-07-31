Mercedes с "Жигулями" на буксире спровоцировал тройную смертельную аварию

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В Олешковском районе Херсонской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажирка одного из авто от полученных травм скончалась на месте. Еще двое людей, среди них несовершеннолетняя, травмированы.

Авария произошла 30 июля, около 21:00, на повороте к с. Левые Солонцы. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"На месте ДТП полицейские установили, что 28-летний водитель автомобиля Mercedes-124, буксируя на тросе ВАЗ-2106, начал выполнять поворот налево в сторону с. Левые Солонцы. Но в то же время водитель Mercedes не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю ВАЗ-2109. В результате произошло столкновение ВАЗов, после чего девятка столкнулась еще и с микроавтобусом Volkswagen Transporter", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила 35-летняя пассажирка ВАЗ-2106. 22-летний водитель ВАЗ-2106 был госпитализирован в хирургическое отделение Олешковской районной больницы, а несовершеннолетнюю 16-летнюю пассажирку доставили в реанимационное отделение.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Близ села Боблов Немировского района Винницкой области произошла смертельная авария. В результате столкновения грузовика Daf и автомобиля Renault Kangoo погиб пассажир последнего. Еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Водители транспортных средств получили незначительные телесные повреждения.