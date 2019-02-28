Ледяная глыба серьезно травмировала двух человек

В Харькове с крыши упала ледяная глыба и травмировала двух человек. Фото: Нацполиция

В Харькове глыба льда, упавшая с крыши дома, травмировала двух человек.

Инцидент произошел на улице Пушкинская, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

"В результате обрушения ледовой глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "служебная халатность". Виновникам инцидента грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

В Сумской области умер 28-летний мужчина, которого травмировала ледяная глыба. Мужчина так и не приходил в себя.