Лечил от порчи святым маслом: отец заморенного голодом подростка рассказал, почему не кормил его

В Одессе спасают 16-летнего парня, который имеет обезвоживание и критически низкий вес. До такого состояния его довел отец. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской детской областной больнице медики спасают 16-летнего Андрея от анорексии. Он в крайне истощенном состоянии и имеет большой дефицит веса. При росте 180 см весит около 30 кг. Врачи стабилизировали его состояние и начали сегодня кормить через зонд. Но прогнозы делать рано, по словам заведующего реанимацией Андрея Босенко.

Мать парня в психиатрической больнице, потому что пыталась покончить с собой. Потому в больнице дежурит его отец. Рассказал, что сын родился с проблемами по здоровью. А в полуторагодовалом возрасте получил прививку и перестал разговаривать. Врачи помочь не могли. Пришлось обращаться к "бабке". Та сказала, что на ребенка навели порчу на смерть. Позже семья обратилась к православному старцу Иону. Он благословил лечиться святым маслом. Также сказал отказаться от мясных и молочных продуктов. Вся семья сделала это 10 лет назад.

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"Сыну шла порча на смерть. Но порча на смерть это некая абстракция. Никто не понимает, что это. Не каждый в это поверит. Но некоторые обряды мы у "бабок" проводили и пытались исцелиться. Когда врачи отказываются и не помогают, начинаешь во что-то верить. А в 2010 году, когда мы пришли к отцу Ионы, он показал, что такое очистка. Что не нужно ходить ни к каким бабкам и дедушкам, потому что это большой грех перед богом. Надо лечиться в православной церкви, исповедовать грехи, причащаться. И нечистые духи к вам просто не подойдут. Лечил сына святым маслом, который отец Иона благословил. Помазание сыну делал. По руке водил и ему становилось легче. Хотя при этом сын покрывался гематомами. Никаких лекарств он не принимал. Ел пил понемногу и указывал места, где нужно сделать помазание. Сам я ничего не делал", - рассказал мужчина.

Добавил, что резко снизился вес у парня за последний месяц. Поэтому понял, что нужно обратиться в больницу. "Скорую" вызвал сразу, как только сын перестал пить воду.

16-летнего парня 19 июля привезли в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса. Состояние подростка тяжелое. За дело взялись полицейские. Известно, что семья парня полная. На учете службы по делам детей не находилась в поле зрения полиции раньше не попадала. Однако теперь соцслужба будет обращаться в суд, чтобы ребенка отобрать. Полицейские дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.