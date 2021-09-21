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вторник, 21 сентября 2021 18:10

Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной

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Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной
На Ровенщине крестины закончились поножовщиной 21-летний кум порезал 23-летнего. Фото: t.me/NPU_Rivne

В селе Озерке в Варашском районе Ровенской области крестины закончились поножовщиной 20 сентября.

21-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в разные части тела 23-летнему куму, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Компания односельчан возвращалась с празднования крестин. По дороге между двумя кумовьями возник конфликт, в ходе которого мужчина порезал кума", - говорится в сообщении.

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Полицейских и медиков вызвала жена нападавшего. Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи госпитализировали. Ему сделали операцию. Сейчас с ним все в порядке.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Одессе 44-летний мужчина предложил 41-летнему товарищу стать крестным отцом для ребенка, а потом убил.

Трагедия произошла дома у злоумышленника - в квартире многоэтажки на ул. Махачкалинской. Умерший якобы оскорбил нападавшего.

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