Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной

На Ровенщине крестины закончились поножовщиной 21-летний кум порезал 23-летнего. Фото: t.me/NPU_Rivne

В селе Озерке в Варашском районе Ровенской области крестины закончились поножовщиной 20 сентября.

21-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в разные части тела 23-летнему куму, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Компания односельчан возвращалась с празднования крестин. По дороге между двумя кумовьями возник конфликт, в ходе которого мужчина порезал кума", - говорится в сообщении.

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Полицейских и медиков вызвала жена нападавшего. Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи госпитализировали. Ему сделали операцию. Сейчас с ним все в порядке.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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