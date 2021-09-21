Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной

В селе Озерке в Варашском районе Ровенской области крестины закончились поножовщиной 20 сентября.
21-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в разные части тела 23-летнему куму, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Компания односельчан возвращалась с празднования крестин. По дороге между двумя кумовьями возник конфликт, в ходе которого мужчина порезал кума", - говорится в сообщении.
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Полицейских и медиков вызвала жена нападавшего. Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи госпитализировали. Ему сделали операцию. Сейчас с ним все в порядке.
Подозреваемого задержали. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Одессе 44-летний мужчина предложил 41-летнему товарищу стать крестным отцом для ребенка, а потом убил.
Трагедия произошла дома у злоумышленника - в квартире многоэтажки на ул. Махачкалинской. Умерший якобы оскорбил нападавшего.
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