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Kulish Fest в Днепре: "титушки" были с оружием, одного задержали с ножом - полиция его отпустила
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У "титушек", которым жители Днепра не дали сорвать Kulish Fest, было при себе оружие – пистолеты, кастеты и ножи. Об этом сообщил организатор фестиваля, известный волонтер, музыкант, лидер группы "Широкий лан" Святослав Бойко.


На видео, которое обнародовал YouTube-канал "Пороховница", также видно, как один из парней, копаясь в сумке, "засветил" пистолет.

Активисты даже задержали одного из самых агрессивных "титушек" из Запорожья, у которого был при себе нож. Он назвал себя Андрей Махно, 1999 года рождения. Молодого человека передали полиции, которая отпустила его через три часа, составив протокол о хулиганстве.

Андрей Махно, которого задержали с ножом и отпустили из полицииНож, который изъяли у задержанного
Очевидцам также удалось зафиксировать автомобили организаторов "титушек", которые подстрекали молодых людей быть более активными. Поскольку в парке собралось много ветеранов войны на Донбассе, "титушки" не решились на массовую провокацию и ограничились несколькими агрессивными выпадами.

"Это был наш традиционный Kulish Fest, семейный праздник. Собралось много жителей Днепра. Это было в парке "Зеленый гай". Я варил кулиш, было также несколько казацких паланок, которые также варили кулиш. Такими мероприятиями мы пытаемся объединить патриотов, показать, что нас много", – рассказал Святослав Бойко.
По его словам, неизвестные молодые люди сначала наблюдали за людьми, кричали "Зеленский молодец!", нецензурно ругались.

"У них было оружие. Были зафиксированы у них и пистолеты, и кастеты. Эти "молодые люди", которые стояли такой организованной кучкой, когда их спрашивали, кто они и откуда, многие из них говорили, что они из Запорожья. Некоторые говорили, что они из Кривого Рога", – говорит Бойко.
В Днепре люди не дали "титушками" сорвать Кулиш-ФестВ Днепре люди не дали "титушками" сорвать Кулиш-Фест
"Мне лично известно, что они спрашивали дорогу, идя к "Зеленому гаю". Они не знали, где центральный вход. Очередная попытка испортить праздник, испортить общение провалилась. Они никак не повлияли на посол кулиша. Традиционно, Петр Алексеевич мой кулиш солил. И буквально за 15 минут весь котел, 70 литров счастья, разошелся", – рассказал волонтер.

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