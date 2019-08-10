Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 10 августа на улицах Киева несколько патрульных экипажей пытались остановить BMW X5. Он мчался по городу на огромной скорости и в результате влетел в отбойник.

В машине было 3 парней и девушка. Два человека забрала "скорая", сообщает Информатор.

По предварительной информации, компания распивала спиртные напитки возле автостанции "Южная". После этого они сели в BMW и начали движение. Это заметили неравнодушные жители и позвонили в полицию. Один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки информации, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.

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Очевидцы утверждают, что скорость BMW превышала 150 км/ч. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевском проспекте, игнорируя красный сигнал светофоров. Спускаясь на проспект Науки, не справился с управлением. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник. Чудом обошлось без серьезных травм.

Медики госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице его проверят на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

В Днепре задержали гражданина РФ, который устроил ДТП при попытке скрыться от сотрудников полиции. Патрульные обратили внимание на его автомобиль, когда он двигался по встречной полосе движения. Когда полицейские приказали ему остановиться, россиянин попытался скрыться.