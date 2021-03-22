Во Львове крышка от канализационного люка убила 10-летнего мальчика.

Трагедия произошла 21 марта, неподалеку от авторынка на ул. Зеленой, пишет ZAXID.NET. Сначала об аварии начали писать в соцсетях очевидцы, подчеркивая, что люк пробил лобовое окно в автомобиле. Во львовской полиции подтвердили, что такой случай был, однако больше деталей о нем не рассказали.

Известно, что в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади. Люк, вырвался из-под колес авто ДСНС, пробил лобовое стекло авто сзади и убил ребенка на месте.

Автор: facebook.com/vartovi.espreso Крышка вылетела из-под колес авто ДСНС

Автор: facebook.com/vartovi.espreso Крышка пробила лобовое стекло авто сзади и убила ребенка на месте

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Поскольку одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, то расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

На место аварии ночью выезжали также первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По словам Москаленко, по факту трагедии мэрия начала еще и служебное расследование.

В селе Строинцы Винницкой области 2-летний мальчик ухватился за оголенный кабель, который был под напряжением. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.