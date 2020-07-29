2-летнего мальчика убило током

В Винницкой области 2-летний мальчик умер от удара током. Фото: radiotrek.rv.ua

В селе Строинцы Винницкой области 2-летний мальчик ухватился за оголенный кабель, который был под напряжением. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла вечером 28 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Схватился за провод и упал: 7-летнего мальчика смертельно поразило током

"Мальчик играл во дворе вместе с 5-летней сестрой. Их родители в это время были в доме. Когда услышали шум и выбежали на улицу, то увидели на земле сына. Они пытались помочь ребенку, вырвали у него из рук электрический провод. Однако травмы, полученные мальчиком в результате поражения током, оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство. Устанавливают, должным ли образом родители выполняли свои обязанности по уходу за малолетними детьми.

В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Ребенок взяла в рот неисправный электрический провод от телевизора.