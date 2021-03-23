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вторник, 23 марта 2021 08:10

Крышка люка убила 10-летнего мальчика: новые подробности трагедии

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Крышка люка убила 10-летнего мальчика: новые подробности трагедии
Во Львове в 10-летнего пассажира автомобиля Acura MDX попала крышка канализационного люка. Он погиб на месте. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 10-летнего мальчика убила крышка канализационного люка, которая вылетела из-под колеса пожарной машины в лобовое стекло машины.

Спасатели рассказали, что на служебном авто с включенным маячками и сиреной спешили на вызов тушить пожар. Канализационный люк не был закреплен, рассказал представитель Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области Виталий Туровцев.

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"Водитель увидел, что люк приоткрыт. Он сманеврировал передним колесом, объехал это препятствие, а задним колесом попал как раз в люк. Крышка люка взлетела на высоту около 1,2 метра, как раз на уровне капота автомобиля, прошла мимо капота, выбила лобовое стекло и оказалась в багажнике автомобиля", - говорит Туровцев, передает "Украина Сегодня".

Горожане говорят, что аварийный люк еще в начале недели огородили лентой, однако в воскресенье она исчезла.

По факту трагедии городской совет начал служебное расследование. Следователи открыли уголовное производство.

Трагедия произошла 21 марта, неподалеку от авторынка на ул. Зеленой. Известно, что в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мать сидела сзади. Люк, вырвался из-под колес авто ГСЧС, пробил лобовое стекло машины сзади и убил ребенка на месте.

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Дата
23
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