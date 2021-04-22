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четверг, 22 апреля 2021 16:29

"Крышевал" полицейский: новые подробности о банде, которая убивала людей ради квартир
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В Харьковской области обезвредили банду, которая убивала людей ради квартир
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харьковской области обезвредили банду, которая убивала людей ради квартир
В Харьковской области обезвредили банду, которая убивала людей ради квартир
В Харьковской области обезвредили банду, которая убивала людей ради квартир
В Харьковской области обезвредили банду, которая убивала людей ради квартир

Банде так называемых "черных риэлторов", которую разоблачили в Харькове, способствовал 35-летний сотрудник одного из отделов полиции.

Главарем банды оказался 36-летний местный житель. Среди его сообщников - пятеро мужчин и три женщины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Кого-то из своих жертв спаивали алкоголем, у кого похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах преступников, а самих потерпевших находили мертвыми", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, жертвами злоумышленников стали как минимум четыре человека.

"Человек умер, а после его смерти оформлялся договор продажи жилья. Тело другого, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема. Еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали в спиртное вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где в дальнейшем ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке. Такая же участь ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме", - добавили в полиции.

Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, наличные и большое количество документов.

В Харькове 21 апреля разоблачили восемь членов банды, которая убивала людей ради квартир. Как жертв выбирали наркозависимых граждан и пожилых. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года. Во время обысков у подозреваемых нашли паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также обнаружили пожилую женщину, которую, вероятно, собирались убить. За умышленные убийства, создание и участие в преступной организации, а также мошенничества и подделки документов фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Дата
22
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