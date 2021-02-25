Крупный пожар на складе: что рассказали спасатели

25 февраля в Харькове по ул. Большая Панасовская, 106 в складском здании размером 35х20 м возник пожар.

В 17:49 пожар локализован на площади 700 кв м. Жертв и пострадавших нет. Об этом Gazeta.ua рассказал Игорь Лупандин с ГСЧС области.

Фото: stopcor.org

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"Заявитель сообщил, что горит склад с тканями и нитками, также там есть емкости с легковоспламеняющимися веществами. Поэтому была угроза распространения огня. Эту угрозу ликвидировали. Пожар локализовали. Есть некоторые очаги горения и тления, их тушат. По словам заявителя, людей в помещении не было", - рассказал Игорь Лупандин.

Владелец сгоревшего здания - частное лицо. Причины возгорания пока не известны.

Пожар произошел около 17:01. Сообщалось, что горит у экспериментального протезно-ортопедического завода.