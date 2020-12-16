Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку

Под Одессой зарезали таксистку и выбросили на дороге. Ее авто сожгли. Фото: скриншот с видео ТСН

Преступников, которые жестко убили таксистку 55-летнюю Инессу Тютюнник, разыскивают в Одесской области. Женщина из села Сычавка. Тело близ своего двора в Лобополи нашла Татьяна, когда утром шла в делах. Никаких криков или подозрительного шума жители улицы ту ночь не слышали. Только звук проезжающего авто. На улице установлены камеры наблюдения, но в ту ночь они не работали.

Машину женщины облили горючей смесью и сожгли в 35 км на пустыре возле кладбища. В салоне нашли телефон убитой.

"У двора увидела лужу крови, по всей улице пятна. Дальше - женщина лежала. Вся в крови. Брюки и белье спущены до колен, может от волочения. Рядом были разбросаны ее документы. Никого подозрительного не видели и не слышали. Полицейские показывали видео с какими-то мужчинами. Их там со спины видно, никак не узнать", - рассказала Татьяна.

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Инесса таксовала лет 10, была единственной женщиной в этой профессии, поэтому ее хорошо знали. Работала не на том авто, которое нашли сожженным, говорят знакомые. Добавляют, что в тот вечер она поехала не по вызову, а решила просто подвезти прохожих. У женщины осталась 25-летняя дочь.

В полиции подробностей преступления не сообщают, ссылаясь на тайну следствия. Причастных к убийству устанавливают.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой таксистку. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища.