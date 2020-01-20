Криминальные новости: девушку изнасиловали и чуть не убили во время собеседования

Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот

В городе Никополь Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.

22-летняя пострадавшая из г. Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Ей позвонил неизвестный мужчина и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование, сообщили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство подруг в Киеве: новые данные о подозреваемом

14 января девушка приехала на собеседование по указанному адресу. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот. Злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал силой в помещении.

На следующий день утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить

На следующий день утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить. Однако случайный прохожий, который выгуливал собаку, спас девушку. Преступник скрылся, но через несколько часов его задержала полиция.

Известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование и тяжкие преступления. Ему было объявлено о подозрении в совершении преступлений.

На следующий день утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить

На Харьковщине за развращение 10-летней девочки задержали местного жителя. Педофил пригласил ребенка к себе домой щедровать и изнасиловал.