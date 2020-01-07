Убийство подруг в Киеве: новые данные о подозреваемом

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве Сергей Ксендзик ранее отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Фото - uaportal.com

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве Сергей Ксендзик ранее отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.

В 2008 году он, угрожая убийством девушке, изнасиловал ее, за что получил 11 лет тюрьмы, сообщил "Киев оперативный".

Приговор был вынесен, когда Ксендзик уже отбывал наказание за сопротивление сотрудникам милиции. Ранее мужчина уже привлекался дважды к ответственности: в 2002 году за хищение металла он был приговорен к 100 часам общественных работ; в 2006-м - за кражу с проникновением в жилище к 3,5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

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Также известно, что в мае 2018 Ксендзик судился с со своей женой по поводу развода. Мужчина не хотел разводиться, и его жене пришлось добиваться расторжения брака через суд. Ее иск удовлетворили, пишет uaportal.com.

На 6 февраля 2020 у Ксендзика назначено заседание в Шевченковском районном суде Львова в деле номер 466/159/19 (о лишении его родительских прав).

В 2018 году Ксендзик привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летней Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле в Киеве 4 января. К убийству могут быть причастны 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района на Волыни и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского района Кировоградской области.