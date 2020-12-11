Криминального авторитета "взяли" с похищенным из военской части оружием

В Одессе полицейские задержали 30-летнего криминального авторитета, который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе.

Он - выходец одной из постсоветских стран Востока. В его авто нашли боевой пистолет с патронами, который был похищен в одной из воинских частей Одесской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе задержали 30-летнего криминального авторитета, который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе

"Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов 2017 года. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1,3 года. Во время испытательного срока он попался на хулиганстве с применением огнестрельного оружия. За что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Во время обыска в авто задержанного нашли боевой пистолет с патронами, который был похищен в одной из воинских частей

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Задержанному сообщили о подозрении. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 10 млн грн залога. Кроме этого, восстановлено рассмотрение приговора 2017-го, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.

На Ровенщине полицейские провели спецоперацию по задержанию двух криминальных авторитетов. Оба скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений. 1-й вместе со своим сообщником похитили и пытали мужчину до смерти на территории Запорожской области. А 2-й - совершил разбойное нападение на Ровенщине.