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среда, 13 мая 2020 19:33

Кожаре не удалось выйти из тюрьмы

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Кожаре не удалось выйти из тюрьмы
Суд оставил под стражей экс-главу МИД Леонида Кожару. Фото: facebook.com/leonid.kozhara

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве товарища Сергея Старицкого, оставили под стражей.

Такое решение вынес 13 мая Апелляционный суд Киева.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Кожара мог выйти также под залог в более 14 млн грн, но деньги он не внес. Его защита настаивает на полной отмене меры пресечения.

"Доказательства, которые бы указывали на причастность Кожары к убийству - отсутствуют. Утверждения, изложенные в подозрении, сообщенной Кожаре, продолжают оставаться ничем не подкрепленной "обвинительной гипотезой". Зато есть достоверные фактические данные, процессуальным источником которых являются, в частности, выводы экспертов, которые опровергают подозрение и отрицают причастность Леонида Кожары к инкриминируемому преступлению", - рассказал его адвокат Александр Шира.

Леонида Кожару подозревают в убийстве товарища - столичного бизнесмена 56-летнего Сергея Старицкого. 21 февраля он приехал в гости к Кожаре в село Чайки под Киевом. Выпили спиртного. Затем раздался выстрел. Жена Кожары была в другой комнате, рассказывала тогда. Когда зашла на кухню - Старицкий был мертв. В его руках - пистолет Леонида, говорила. Полиция зафиксировала самоубийство, но вскоре дело переквалифицировали на убийство. Следствие месяц изучало доказательства, проводили экспертизы. Имеют подтверждение, что Кожара застрелил товарища, а затем инсценировал его самоубийство.

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