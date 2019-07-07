"Косил" от армии и не платил алименты: рассказали о мужчине, который сжег заживо невесту

28-летнего Виталия Чайковского из Запорожья арестовали на 60 суток без права на залог. Мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу 22-летнюю Анастасию Ковалеву. Фото - Instagram Анастасии Ковалевой

28-летний Виталий Чайковский, который в Запорожье облил бензином и поджег невесту Анастасию Ковалеву, 22 года, родом из Донецкой области. Там у него осталась семья, маленький ребенок. Участия в его воспитании он не принимал и задолжал крупную сумму по алиментам.

С Настей он познакомился в Киеве. Там оба работали на одной фирме. Затем оттуда ушли, но отношения сохранили, рассказала подруга Анастасии.

"Настя говорила, что она с ним счастлива. Виталик переехал жить к ней в Запорожье. Где-то полгода назад Настя забеременела, но потеряла ребенка. Она Виталика очень любила. Называла мужем, и у них действительно дело шло к свадьбе. Они уже даже ходили в загс. Но у них не приняли заявление из-за проблем с его документами. Вроде он вовремя не поменял фотографию в паспорте. А еще были нюансы с регистрацией. Они планировали решить эти проблемы и жениться", - рассказала девушка, передают "Факты".

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Виталий был очень ревнив, по словам подруги. Его волновало каждое сообщение, которое приходило на телефон Анастасии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я сама это видела - как только он слышал звук сообщения, сразу начинал расспрашивать:"Кто тебе пишет? Что именно написали?". Или, например, идем по улице, и с Настей поздоровался бывший одноклассник. Это тоже становилось поводом для целого допроса: "Кто он? Почему здоровается? Ты с ним общаешься?". Было видно, что Виталик не уверен в себе. А Настя - девочка видная, привлекательная. Она настоящая красавица. А еще большая умница, очень добрая и отзывчивая. Это проявлялось в заботе о двух младших сестрах. Виталик мог не волноваться - она ​​действительно его любила, он был для нее на первом месте. С тех пор, как у них начались отношения, Настя уже не так часто встречалась с подругами - теперь все ее свободное время было посвящено ему. Настя рассказывала, что из-за своей ревности он мог психануть, куда то пойти. Но потом возвращался с цветами и подарками, извинялся. Она думала, что ревность - это такое проявление его любви", - добавляет девушка.

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В последнее время пара жила в Новомосковске Днепропетровской области. В конце июня Анастасия приехала к себе в Запорожье, чтобы оформить какие-то документы. Мужчину разозлило, что не ответила на его звонок и поехал за ней. По словам другой подруги, пара поссорилась 1 июля. Но на следующий день у них все было хорошо.

"Настя пошла гулять с подругой, а когда вернулась домой, они с Виталиком снова начали ссориться. И он это сделал", - говорит.

О Виталии также известно, что во время мобилизации он пытался "откосить" от армии..

Виталий Чайковский облил бензином и поджег Анастасию Ковалеву вечером 2 июля. Это произошло на ул. Лахтинской, 17 возле многоэтажки, где пара вместе жила. Женщина получила 90% ожогов тела, находится в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь борются медики городской клинической больницы №5 экстренной и скорой медицинской помощи. Виталий Чайковский получил ожоги кистей рук. Но в госпитализации не нуждался. После осмотра и первой помощи врачей его сразу задержали. 4 июля Хортицкий районный суд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. В суде мужчина плакал, просил прощения. Свою вину отрицал, мол это был несчастный случай.