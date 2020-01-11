Корпус стражей исламской революции взял на себя 100% ответственности за сбитый самолет

В Иране признали вину. Фото: isna.ir

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за катастрофу.

Об этом заявил командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджи-заде, передает ISNA.

"Когда я услышал о катастрофе украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах

Корпус стражей исламской революции - элитное военно-политическое формирование властей Ирана. Существует параллельно с вооруженными силами. Занимается защитой конституционного строя в стране, распространением ислама и борьбой с противниками иранских властей.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.