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пятница, 11 мая 2018 14:14

"Кормят только рисом и водой": украинских танцовщиц бросили в тюрьму в Китае

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В Китае нескольких украинок уже месяц удерживают в нечеловеческих условиях в тюрьме Венчжоу.

Им грозит содержание под стражей до года, сообщил "Обозреватель".

По словам сестры одной из задержанных - 23-летней Альбины Мирзехановой, это была уже третья поездка девушки в Китай за последние два года.

"Она находила в Украине компании, которые организовывают поездки. Но на этот раз она поехала прямо, чтобы уже в Китае оформляться через какую-то местную компанию. Раньше, когда Альбина летала в Китай, то сама ежемесячно ездила в Гонконг, чтобы продолжить рабочую визу. А сейчас эта компания забрала у них паспорта и всем сделали визу. Сказали, что все в порядке, поэтому Альбина ничего не подозревала и несколько месяцев спокойно работала. Она уже домой собирался 25 апреля. Но 10 апреля их задержала полиция", - рассказала сестра Сабина Руденко.

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Полиция ворвалась не в ночной клуб, где работали девушки, а в квартиру, где они жили вместе. Восемь девушек доставили в отделение полиции. Телефоны, чтобы позвонить родственникам, выдали только на пять минут, объяснила сестра Сабина.

По ее словам, после того случая связи с сестрой больше не было.

Альбина с другими девушками прибыла в Китай еще 21 декабря 2017 года. Там они воспользовались услугами компании Lights Midia для оформления документов.

Сестра задержанной Альбины обратилась в украинское МИД и некоторое время общалась с менеджером китайской фирмы Lights Midia, русскоязычной Татьяной, которая там отвечала за девушек. Татьяна рассказала, что их задержали за нарушение визового законодательства. Оказалось, им сделали студенческую или бизнес-визу вместо рабочей. Позже она сообщила, что двух девушек отпустили, и больше не выходила на связь.

После этого инцидентом занялся консул Украины в Шанхае Петр Головешко. Он виделся с девушками 8 мая, и подтвердил, что их действительно задержали из-за проблем с визами. Однако его удивили нечеловеческие условия содержания.

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Шесть украинок уже месяц не выпускают на свежий воздух из маленькой камеры, кормят только рисом и водой. Некоторые из девушек из-за угнетенного состояние даже не разговаривают.

"Девушкам даже расчески не дают расчесать волосы. А ночью каждая не спит до двух часов - они дежурят, смотрят, чтобы девушки ничего с собой не сделали, такое тяжелое психологическое состояние", - рассказала Сабина.

По словам дипломатов, в целом сейчас в тюрьме находится одиннадцать украинских граждан.

"По девяти из них составлены административные протоколы, им продлили срок задержания до 60 дней. К сожалению, по двум гражданам дело переквалифицировали на статью о незаконном пересечении границы. Им грозит депортация и даже содержание под стражей до года", - пояснили в Генеральном консульстве Украины в Китае.

Дипломаты утверждают, что делают все возможное, чтобы досрочно вернуть девушек в Украину.

Ранее украинку Марину Новожилову застрелил муж-итальянец Антонио Жирардо. Он был против того, чтобы она много работала. Женщина поехала из родного Днепра на заработки, когда сгорел ее дом. С итальянцем познакомилась после двух лет работы домохозяйкой и няней

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