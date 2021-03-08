Консул рассказал о проблемах с лечением пострадавших в аварии в Польше

У пострадавших возникли проблемы с оплатой лечения. Фото: Reuters

Консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал о проблемах с лечением пострадавших в аварии в Польше.

Проблема связана с оплатой, отметил Павлюк в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Ряшеве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Ряшеве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - увидим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страховку, если люди были застрахованы", - отметил консул.

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Во время аварии автобуса 35 человек были госпитализированы в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Ряшев, Любачев и Рудная Малая.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.