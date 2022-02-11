Концерт и лыжи: у Ярославского рассказали, почему он после ДТП покинул Украину

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский улетел в Лондон на концерт сына. Фото: facebook.com/Александр-Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский сразу после резонансного ДТП уехал в Лондон на концерт сына.

Вылетел из Украины 10 февраля чартерным рейсом Харьков-Лондон, сообщили в компании Ярославского DCH.

"11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18.01.2022", - говорится в сообщении.

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Также в компании Александра Ярославского добавили, что с 12 по 19 февраля бизнесмен вместе с семьей будет кататься на лыжах. Отель для этого якобы был забронирован еще 28 января.

В 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон – 37 рейсов.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец Укрсиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн. 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.