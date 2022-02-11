Концерт и лыжи: у Ярославского рассказали, почему он после ДТП покинул Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 99
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 2853
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 5985
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1656
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 144
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2637
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1413
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2907
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1170
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
4
6
4
9
Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото
Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Двух товарищей разорвало взрывом
Двух товарищей разорвало взрывом
Авария с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски
Авария с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Видео
Все видео
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
Видео кортежа Ярославского появилось в сети. Венедиктова взяла дело на контроль
Видео кортежа Ярославского появилось в сети. Венедиктова взяла дело на контроль
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Избиение советника генпрокурорки сняли на видео
Избиение советника генпрокурорки сняли на видео
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1476
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2637
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1269
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 306
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
пятница, 11 февраля 2022 15:44

Концерт и лыжи: у Ярославского рассказали, почему он после ДТП покинул Украину

  Комментировать
Концерт и лыжи: у Ярославского рассказали, почему он после ДТП покинул Украину
Харьковский бизнесмен Александр Ярославский улетел в Лондон на концерт сына. Фото: facebook.com/Александр-Ярославский

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский сразу после резонансного ДТП уехал в Лондон на концерт сына.

Вылетел из Украины 10 февраля чартерным рейсом Харьков-Лондон, сообщили в компании Ярославского DCH.

"11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его жены были забронированы еще 18.01.2022", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото

Также в компании Александра Ярославского добавили, что с 12 по 19 февраля бизнесмен вместе с семьей будет кататься на лыжах. Отель для этого якобы был забронирован еще 28 января.

В 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 минут. Из них в Лондон – 37 рейсов.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец Укрсиббанка и экс-президент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании.

На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Концерт и лыжи: у Ярославского рассказали, почему он после ДТП покинул Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 30402
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 23294
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 13150
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 9000
&quot;Нравились блондины&quot; - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
"Нравились блондины" - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
5
 Просмотров: 8937
Происшествия
Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото
Полиция не собрала вещдоки на месте ДТП с кортежем Ярославского: фото
3
 1 Просмотров: 1098
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
Известно, кто погиб под колесами кортежа Ярославского
4
 Просмотров: 4752
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
 Просмотров: 369
Двух товарищей разорвало взрывом
Двух товарищей разорвало взрывом
6
 Просмотров: 2412
Авария с кортежем Ярославского: ГБР возьмется за попытку фальсифицировать дело
Авария с кортежем Ярославского: ГБР возьмется за попытку фальсифицировать дело Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Голосов: 1065
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть