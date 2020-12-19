Командующий Воздушных сил отреагировал на подозрение в катастрофе Ан-26

На Харьковщине разбился самолет Ан-26. На борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Выжил только один. Фото: t.me/dsns_telegram

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к падению самолета Ан-26 под Чугуевом, отреагировал на обвинения.

Говорит, сначала его хотели унизить сыном (обсуждалась версия, что самолет упал, потому что преимущество в посадке предоставили другому, на борту которого был сын командующего ВС, - Gazeta.ua). Теперь вручили подозрение. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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"Я получил сообщение о подозрении. Спрашиваю себя: с какой целью и для чего это все делается. И кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 года акт технического расследования катастрофы Ан-26 был утвержден и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", - сказал Дроздов.

Он отметил, что за этими выводами в ГБР должно было определить виновность и степень вины должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.