Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4995
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 873
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3501
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130576
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2052
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1647
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
3
10
12
6
4
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
&quot;Сотрудники&quot; администрации президента похитили мужчину
"Сотрудники" администрации президента похитили мужчину
Клофелинщица травила отдыхающих на курортах
Клофелинщица травила отдыхающих на курортах
Видео
Все видео
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
"Удовлетворял себя перед детьми" - во дворе многоэтажки задержали извращенца
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 369
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1566
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1962
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 14:45

Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести

  Комментировать
Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести
По делу Елены Зайцевой не могут найти ключевого свидетеля. Это бывший врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Фото - 057.ua

По делу Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля. Это врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

"Именно она зафиксировала симптомы наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое странное совпадение обстоятельств ", - сообщила Матвеева.

Она отметила, что у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Если раньше для анализа и установления факта - была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения - медикам не хватило 5 мл крови, то теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния. Адвокат пострадавших Лариса Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд услышал, что говорила Зайцева в первые минуты после ДТП

"Они брали эти данные из показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться", - подытожила Матвеева.

Аварии с шестью погибшими на ул. Сумской в ​​Харькове избежать было невозможно. Поскольку оба водителя нарушили ПДР. Об этом во время судебного заседания заявил Виталий Ольхов, который проводил автотехническую экспертизу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 144995
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 72004
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 60923
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 54508
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 51773
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 203
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua