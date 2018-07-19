Ключевой свидетель суда над Зайцевой исчезла без вести

По делу Елены Зайцевой не могут найти ключевого свидетеля. Это бывший врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Фото - 057.ua

По делу Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля. Это врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Обозреватель".

"Именно она зафиксировала симптомы наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы, и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое странное совпадение обстоятельств ", - сообщила Матвеева.

Она отметила, что у экспертов, исследующих смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Если раньше для анализа и установления факта - была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения - медикам не хватило 5 мл крови, то теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния. Адвокат пострадавших Лариса Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.

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"Они брали эти данные из показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться", - подытожила Матвеева.

Аварии с шестью погибшими на ул. Сумской в ​​Харькове избежать было невозможно. Поскольку оба водителя нарушили ПДР. Об этом во время судебного заседания заявил Виталий Ольхов, который проводил автотехническую экспертизу.