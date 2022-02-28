Кличко обратился к владельцам магазинов и заявил о запрете алкоголя

Киев – сердце Украины и мы его никому не отдадим, взвыл мэр.

Киев продолжает оборону.

Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в видеообращении.

"Мы будем обороняться! Киев – сердце страны и мы его никому не отдадим! Не отдадим Украину!

Итого выстоим! Слава Украине!", – заявил.

Внимание! С сегодняшнего дня:

Комендантский час с 20:00 до 7:00.

️Общественный транспорт работает с 08:00 до 19:00.

Магазины, торговые сети и аптеки могут работать с 08:00 до 19:00.

Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено!

На авто - только со спецпропуском от Военного коменданта Киева.

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Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Во время комендантского часа выйти из домов можно при объявлении воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие.

С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совершенно.

"Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ведь это, во время войны, - не лучше мародерства", - заявил Кличко.

Штабу гуманитарной помощи, который мы создали, срочно нужны водители с навыками вождения грузового транспорта.

Для доставки гуманитарных грузов", - обратился мэр и запостил ссылку.