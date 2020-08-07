Киллер-иностранец скрывался в Украине под чужими документами

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре задержали 35-летнего подозреваемого в заказном убийстве в Болгарии.

Находился в розыске с 2016 года. В Украине скрывался под чужим именем, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в международный розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другого человека", - сказано в сообщении.

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В автомобиле подозреваемого во время обыска изъяли оружие и боеприпасы, документы на чужое имя, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться.

Продолжаются следственные действия, задержанный проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Данные о задержании разыскиваемого полицейские уже сообщили Интерполу.

В Ивано-Франковской области задержали киллера, которого разыскивали с 2015 года. Он на львовской улице с сообщником убил мужчину. После этого они скрылись за рубежом.