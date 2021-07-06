Киллер вплотную расстрелял предпринимателя: имя погибшего и фото с места события

В Стрые на Львовщине неизвестный расстрелял 40-летнего мужчину около полуночи 5 июля.

Тело погибшего нашли на перекрестке ул. Вокзальной и 1 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: facebook.com/Иван Гарбич

"Погибший - 40-летний житель райцентра. На его теле обнаружили огнестрельные ранения в грудь и живот", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Мотив устанавливается. Стрелка разыскивают.

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Убитый - местный предприниматель Иван Гарбич. Занимался розничной торговлей. Женат не был, детей не имел. Об этом Gazeta.ua стало известно из собственных источников в полиции.

Киллер ждал мужчину у домов неподалеку от отделения полиции. Стрелял почти в упор. Вероятно из дробовика.

Киллер, стрелявший в Харькове в Артема Мошанского, ждал его возле дома. Открыл огонь, когда мужчина садился в авто, чтобы ехать на тренировку. Выстрелов было четыре. Одна из пуль попала в шею Артему, еще один - в окно авто. А стрелок скрылся. Его до сих пор ищут. Артема прооперировали. Его состояние тяжелое, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи воздерживаются от прогнозов.