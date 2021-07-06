Киевсовет под угрозой взрыва - минер требует выкуп

Во вторник, 6 июля, сообщили о заминировании здания Киевского городского совета с требованием выкупа.
Об этом информирует заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook.
"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь - с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал Бондаренко.
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Он добавил, что приняли решение о частичной эвакуации из здания работников и гражданских лиц.
"Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", - отметил Бондаренко.
Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала и самолета в аэропорту "Борисполь".
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