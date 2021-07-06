Киевсовет под угрозой взрыва - минер требует выкуп

Фото: kmr.gov.ua

Во вторник, 6 июля, сообщили о заминировании здания Киевского городского совета с требованием выкупа.

Об этом информирует заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook.

"Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь - с требованием выкупа в 0,5 биткоина", - написал Бондаренко.

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Он добавил, что приняли решение о частичной эвакуации из здания работников и гражданских лиц.

"Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом", - отметил Бондаренко.

Киевом прокатилась волна "минирований". Аноним сообщил о минировании четырех станций метро, Центрального железнодорожного и Южного вокзала и самолета в аэропорту "Борисполь".