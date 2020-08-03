Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео

Силовики захватили злоумышленника, который угрожал взорвать бомбу в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, преступник захвачен живым.

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Никто не пострадал. Взрыва не произошло.

На месте работают взрывотехники.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.