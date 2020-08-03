Киевский террорист озвучил первое требование

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 8424
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3267
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 846
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6399
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 927
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 783
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 900
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
3
7
10
4
5
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
В бизнес-центре в Киеве неизвестный угрожает взрывом - есть заложники
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший
В Киеве перевернулось такси с пассажирами - есть пострадавший
50-летнего мужчину поймали на совращении подростка
50-летнего мужчину поймали на совращении подростка
Видео
Все видео
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище
Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище
На Крещатике мужчина поджег машину
На Крещатике мужчина поджег машину
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6399
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 585
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1197
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
понедельник, 03 августа 2020 13:46

Киевский террорист озвучил первое требование

  Комментировать
Киевский террорист озвучил первое требование
Мужчина угрожает устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. Фото: Укринформ

Мужчина, который находится в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и угрожает взрывом, требует допуска к себе представителей средств массовой информации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты объяснили, кто и почему совершает теракты в Украине

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал какие-то интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Стратегия на сегодняшний момент - это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

Предварительно, полицейские установили, что мужчине 32 года. Другие данные пока не разглашаются.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевский террорист озвучил первое требование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

Военные открыли школу в захваченном городе

День арбуза: самый тяжелый рекордсмен в мире

Пилота осудили за приземление на Красной площади

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 61625
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 37305
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 27793
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 22086
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 1 Просмотров: 11214
Происшествия
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)
 Просмотров: 72
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
Подозреваемый стрелял в полицейских и угрожал гранатой
3
 Просмотров: 135
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
Показали фото киевского террориста. Что о нем известно
 Просмотров: 783
Захват банка в центре Киева: Геращенко озвучил возможный сценарий событий
Захват банка в центре Киева: Геращенко озвучил возможный сценарий событий Просмотров: 774
Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище
Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
3
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Я не доставлю вреда Украине - Кравчук
2
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
1
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
1
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Голосов: 457
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua