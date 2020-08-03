Киевский террорист озвучил первое требование

Мужчина угрожает устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. Фото: Укринформ

Мужчина, который находится в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и угрожает взрывом, требует допуска к себе представителей средств массовой информации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал какие-то интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Стратегия на сегодняшний момент - это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

Предварительно, полицейские установили, что мужчине 32 года. Другие данные пока не разглашаются.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".