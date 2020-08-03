Киевский террорист говорит с журналистами (онлайн)

Чоловік погрожує влаштувати вибух у бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва. Фото: .facebook.com/anton.gerashchenko.7

Сухроб Каримов, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева, общается с журналистами.

В частности, требовал пустить к нему журналистов телеканала ZIK.

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На кадрах видеотрансляции из помещения банковского отделения видно, как злоумышленник сидит на стуле, курит сигарету.

Кроме того, он попросил принести ему кофе.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.