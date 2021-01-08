Киевщина и Житомирщина пострадали от непогоды

Из-за непогоды 7 января в Украине были обесточены 85 населенных пунктов. Фото: pixabay.com

Из-за непогоды в Украине были обесточены 85 населенных пунктов. Больше всего - в Житомирской и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, отмечается, что в результате осложнения погодных условий - снегопадов и порывов ветра - сработали системы защиты линий электропередач. Это привело к обесточиванию 85 населенных пунктов в 6 областях. В Житомирской области - 36 населенных пунктов, Киевской - 29, Донецкой - 7, Черкасской - 5, Ровенской - 4 и Кировоградской - 4

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