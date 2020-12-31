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четверг, 31 декабря 2020 13:37

Вьюга парализовала часть страны
4

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Вьюга парализовала северо-восток США
Фото: reuters.com
Вьюга парализовала северо-восток США
Вьюга парализовала северо-восток США
Вьюга парализовала северо-восток США

Вьюга парализовала северо-восток США. За считанные часы в некоторых районах сугробов снега намело на метр высотой.

Справиться оперативно с такой непогодой коммунальщики не успевают. Поэтому движение на нескольких трассах парализовано, пишет ТСН.

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Местные власти и спасатели просят людей оставаться дома. Выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Метеорологи говорят, что метель будет только усиливаться.

В центральной части и вдоль северного побережья Японии прошел сильный снегопад. Непогода изолировала общины и обесточила около 10 тыс. домов. Сильный снегопад произошел в префектурах Ниигата и Гунма. Там за 3 дня выпало около 2 м снега.

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31
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