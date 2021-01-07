Дожди и заморозки: какой погоды ожидать в рождественские выходные

С 9 января в большинстве областей следует ожидать солнечную погоду. Фото: unsplash

В рождественские выходные синоптики прогнозируют понижение температуры. Облачная дождливая погода с плюсовой температурой изменится ясными морозными днями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

7 января по всей территории Украины ожидаются дожди. Днем температура будет колебаться в среднем от 2 до 8°С. Ночью синоптики обещают заморозки.

8 января дневная температура снизится до -1 - 4°С. Ночная - будет колебаться в пределах 0 - -2°С. Осадков в этот день в подавляющем количестве областей не прогнозируют. Лишь на юге стоит ожидать дождь, а в Сумской области - мокрый снег.

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9 января сохранится температурный режим предыдущего дня. В большинстве областей следует ожидать солнечную погоду. Лишь на востоке и юге страны обещают дожди.

10 января синоптики обещают солнечную погоду по всей территории Украины. Дневная температура в среднем снизится до 0 - -2°С. Ночью ожидается мороз в пределах 1 - 4°С.

Рождественское похолодание не задержится более чем на неделю, сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.