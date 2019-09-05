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четверг, 05 сентября 2019 19:30

Киевлянин закрылся от жены и разнес себе голову

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Киевлянин закрылся от жены и разнес себе голову
В Киеве на балконе своей квартиры застрелился мужчина. Имел онкологическое заболевание. Фото - kiev.informator.ua

5 сентября на балконе одной из квартир по ул. Киото, 13 в Киеве застрелился мужчина.

Перед тем он позвонил брату и попрощался с ним. Чтобы жена не видела - закрылся от нее и выстрелил в подбородок, пишет Информатор.

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Рядом с телом мужчины лежало ружье, по словам полицейских. Выяснилось, что погибший имел онкологическое заболевание. От лечения он отказался.

Подробности трагедии устанавливают следователи.

В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний младший инспектор отдела охраны. Мужчина находился на рабочем месте на смотровой башни. Выпустил себе в рот 3 патрона калибра 5,45 мм из служебного автомата АК-74.

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