Киевлянин закрылся от жены и разнес себе голову

В Киеве на балконе своей квартиры застрелился мужчина. Имел онкологическое заболевание. Фото - kiev.informator.ua

5 сентября на балконе одной из квартир по ул. Киото, 13 в Киеве застрелился мужчина.

Перед тем он позвонил брату и попрощался с ним. Чтобы жена не видела - закрылся от нее и выстрелил в подбородок, пишет Информатор.

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Рядом с телом мужчины лежало ружье, по словам полицейских. Выяснилось, что погибший имел онкологическое заболевание. От лечения он отказался.

Подробности трагедии устанавливают следователи.

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