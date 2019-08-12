Киевлянин порезал квартиранта

56-летний киевлянин во время ссоры ножом ранил арендатора квартиры.
Ударил его ножом в живот. Поняв, что натворил, мужчина сам позвонил в полицию, сообщили в ГУ ЧП Киева.
Происшествие случилось на улице Алма-Атинской. В квартире было застолье, во время которого между хозяином дома и 40-летним квартирантом возник конфликт, который перерос в драку.
"Как мы выяснили, сначала во время драки арендатор порезал владельцу квартиры руку, в ответ потерпевший выхватил нож из рук нападавшего и ударил его в живот. Поняв, что натворил, мужчина сам позвонил в полицию", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.
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Киевлянин и ранее попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство. Его задержали. Пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением живота госпитализировали.
Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.
В селе Слобода Киевской сотрудник прокуратуры устроил стрельбу. Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе.
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