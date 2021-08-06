Киевлянин попросил коммунальщиков включить горячую воду - его избили

Работники Киевтеплоэнерго избили мужчину, облившего зеленкой главный офис коммунального предприятия.

Об этом рассказал пострадавший Виталий Кальный в Facebook.

Фото: facebook.com/kalnyi

Киевлянин живет в Соломенском районе. Жалуется, что в его и близлежащих домах коммунальщики ежегодно в течение шести лет выключают горячую воду с мая по октябрь-ноябрь.

Чтобы решить проблему, более 500 жителей подписали коллективное обращение к предприятию. Также они делали депутатские обращения. В прошлом году в прямом эфире даже обратились к мэру города Виталию Кличко. Тот записал их адрес. Несмотря на все в мае этого года горячую воду снова отключили.

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В надежде хоть как-то привлечь внимание к проблеме мужчина совершил административное правонарушение. Сначала написал на стене главного офиса Киевтеплоэнерго свой адрес. Когда не помогло и это, облил фасад здания зеленкой.

"Понимаю, что это административное правонарушение и готов понести наказание. Я попросил вызвать полицию, чтобы они все зафиксировали. Но трое охранников зажали меня у стены и начали жестоко избивать, предупредив, что видеокамера выключена и я ничего не смогу доказать. Остановил их только приезд полицейских", - написал Кальный.

оплата за отопление и горячую воду по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона. Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%.