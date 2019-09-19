Киевлянин на Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста

Фото: kiev.informator.ua

Ночью 19 сентября в Деснянском районе столицы водитель Peugeot скрывался от патрульной полиции и попал в серьезную аварию.

Возле метро Черниговская слетел с развязки моста в кювет и перевернулся на крышу, сообщает Информатор.

Все началось с того, что на улице Маяковского Peugeot ударил автомобиль Skoda и сразу попытался уехать с места аварии. Эту ситуацию заметили патрульные и бросились в погоню. Они несколько раз просили водителя остановиться. Но тот лишь набирал скорость.

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Спускаясь на Броварской проспект, водитель-беглец пошел в поворот не сбавляя ход и не справился с управлением. На развязке моста автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В салоне находились двое мужчин. Оба получили легкие травмы.

Драгер показал в крови водителя 0,97 промилле алкоголя (при допустимой норме в 0,2). Как попал в аварию - не помнил. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

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