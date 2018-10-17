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среда, 17 октября 2018 11:12

Катастрофа Су-27: прокуратура изъяла документы

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Катастрофа Су-27: прокуратура изъяла документы
Прокуратура расследует катастрофу Су-27 на Винничине Фото: УНИАН

Военная прокуратура изъяла летную документацию и документы на истребитель Су-27, который разбился накануне в Винницкой области, проводятся допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета.

Группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр места трагедии вместе с представителями Минобороны и специалистами авиационно-технической лаборатории. Об этом сообщается на сайте Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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"В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и тому подобное", – говорится в сообщении.

По факту катастрофы открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

16 октября около 17:00 в Винницкой области упал военный самолет Су-27 Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Истребитель выполнял учебно-боевой полет в рамках учений "Чистое небо-2018". Сообщалось о 2 погибших пилотах, один из которых - гражданин США.

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Дата
17
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Страшная трагедия в Черном море: погибли 14 пассажиров рыболовного катера

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