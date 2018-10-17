Катастрофа Су-27 не остановит учения "Чистое небо"

На месте катастрофы работает группа офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины, ведущие специалисты летающей авиационно-технической лаборатории и другие специалисты. Фото: gdb.rferl.org

Общее руководство учений "Чистое небо - 2018" решили продолжить полеты всех типов авиатехники.

Обучение продолжат несмотря на авиационную катастрофу истребителя Су-27 в Винницкой области, во время которой погиб экипаж, сообщает в Facebook пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.

"Катастрофа истребителя Су-27УБ в Винницкой области состоялась в рамках проведения многонациональных учений" Чистое небо - 2018 ". Вследствие авиационной катастрофы погибли два пилота - экипаж самолета. Вся авиационная техника, привлекается к обучению соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры. Общим руководством учений "Чистое небо - 2018" принято решение о продлении полетов всех типов авиатехники ", - сообщили в пресс-центре.

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На месте катастрофы работает группа офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины, ведущие специалисты летающей авиационно-технической лаборатории и другие специалисты, которые собирают материалы для расследования и установления причины авиакатастрофы.

Жертв среди мирного населения нет. По словам местных жителей - очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты вроде отводили истребитель от жилых домов. В сообщении также указано, что самолет потерпел катастрофу 16 октября, около 17 часов в поле возле поселка Уланов. Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Тела летчиков найдено, командиром экипажа был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Воздушные бои начались с первого дня учений. Украинские-американские маневры стартовали 8 октября, на 2 военных аэродромах - в Гавришовке Винницкой области и Староконстантинове Хмельницкой.