Катастрофа самолета МАУ: увеличилось количество идентифицированных жертв

Идентифицировали еще 69 погибших после сбивания ракетой самолета Фото: slovoidilo.ua

19 января иранские эксперты идентифицировали еще 69 погибших в результате сбивания ракетой украинского самолета МАУ под Тегераном.

Их количество увеличилось до 169 человек. Тела установленных лиц передали их родным.

Об этом в воскресенье проинформировал агентство Tasnim.

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На сегодняшний день "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном передано их семьям".

Речь идет только о телах тех, чьи родные ранее предоставили иранской власти генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

В минувший вторник глава уголовного прокуратуры Тегерана Мохаммада Шахреяри сообщил, что были установлены личности 100 погибших пассажиров самолета, потерпевшего крушение 8 января. Он отметил, что работа по индентификации остальных погибших продолжается и должна быть завершена до конца недели.

Глава комиссии расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар отказался от планов передавать за границу для анализа регистраторы полета со сбитого самолета МАУ. Днем ранее он заявлял, что черные ящики отправят в Украину.