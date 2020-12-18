Катастрофа Ан-26: командующему Воздушных сил объявили о подозрении

25 сентября вблизи города Чугуев на Харьковщине упал самолет Ан-26. На борту были 27 военных летчиков и курсантов. Выжил только один. Фото: ДСНС

Катастрофа самолета Ан-26 в Чугуеве на Харьковщине произошла в результате совокупности ошибок решений командира борта при отсутствии контроля со стороны руководства полетами.

В деле объявили подозрения. Среди них - командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Его подозревают в служебной халатности. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

Кроме того, сообщили о подозрении руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

"По итогам расследования ГБР вместе с Офисом генпрокурора полученны доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - сообщил Приймачок.

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Нарушения были допущены как на стадии подготовки полета Ан-26, так и во время катастрофы. В частности установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом с нагрузкой. Командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы. Следствие считает, что установило не всех причастных.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, упал самолет Ан-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. И. Кожедуба. Всего на борту было 27 человек. Выжил только 1.