Катастрофа Ан-26: дело затягивает защита экс-командующего Воздушных сил

Бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова будут судить за катастрофу самолета Ан-26 на Харьковщине. Именно он подписал разрешение на конвейерные полеты курсантов, что стало одной из причин трагедии. Фото: unian.ua

Защита бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, фигуранта дела о крушении самолета Ан-26 на Харьковщине, затягивает передачу материалов в суд.

Подозреваемый ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не ознакомился с материалами досудебного расследования. Об этом в годовщину трагедии заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам к собранным материалам. Завершили ознакомления с ними все потерпевшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Адвокаты Дроздова затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца", - написала Венедиктова в Facebook.

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20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении.

Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр. В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.